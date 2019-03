Fonte: TuttoC.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il cambio di panchina della Sambenedettese nell'analisi del Corriere dello Sport: "Si va verso il Magi bis. L’esonero di Roselli riporta sulla panchina della Samb il tecnico allontanato per fare spazio proprio all’ex Cosenza. Magi è ancora sotto contratto e tornerà a dirigere la squadra che ha lasciato lo scorso 30 settembre dopo la sconfitta in casa della Giana. Roselli paga i risultati negativi delle ultime partite e soprattutto il sonoro 4-0 di Trieste. Nelle ultime tre gare la formazione rossoblù ha conquistato solo un punto, realizzando due reti e subendone nove. La Samb è sempre al decimo posto con il Teramo a tre lunghezze e la Vis Pesaro a 4. L’obiettivo Magi è di mantenere la posizione playoff e magari migliorarla. Il ciclo terribile contro le prime della classe è terminato. Manca solo il SudTirol, sfida prevista a Bolzano il prossimo 7 aprile. Per il resto Rapisarda e compagni affronteranno in casa Virtus Verona, Albinoleffe e Gubbio, mentre dovranno recarsi a Rimini e a Fermo nell’ultima giornata. Ma il primo ostacolo da superare per la Samb sarà la Vecomp (domenica prossima al Riviera), per una gara che i marchigiani non potranno permettersi di fallire".