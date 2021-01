Ravenna, traballa la panchina? Colucci: "Se uno deve lasciarci la testa, questo sono io"

Una svolta che sembra non arrivare, che sembra non essere mai arrivata. Il Ravenna perde ancora per mano del Carpi, e la panchina di Leonardo Colucci, subentrato in corso a Giuseppe Magi, sembra essere a rischio.

Parole sibilline quelle che il tecnico ha rilasciato nel dopo gara, riprese da tuttoc.com: "Il calo nella ripresa è stato mentale e ci succede spesso. Questo è colpa mia, mi assumo tutte le colpe di questa sconfitta. Raspa in porta? Ha fatto una buona partita, oggi (ieri, ndr) il problema non era il portiere. Io a rischio? I ragazzi non c'entrano niente. La colpa è mia, mi assumo tutte le responsabilità, se qualcuno deve lasciarci la testa, questo è il mister".