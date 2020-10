I costi della Serie C. Ogni club perde in media 1,6 milioni di euro a stagione

Focus sui costi della Serie C sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano oggi in edicola evidenzia come a fronte dei circa 3 milioni di euro medi a stagione per ogni società, ci siano uscite per 4,6 milioni, con un disavanzo medio per ogni club di 1,6 milioni l'anno.

Fra le uscite la voce più consistente è quella legata agli stipendi che coprono l'80% dei costi (in A sono il 50%, in B il 54%), con uno stipendio medio che lo scorso anno si aggirava sui 55mila euro lordi.