Il Gazzettino: “Beffa Fazzi, ha cenato con il giocatore del Venezia positivo”

Secondo quanto riferito da Il Gazzettino il centrocampista del Padova Nicolò Fazzi avrebbe cenato nella serata di sabato con il giocatore del Venezia risultato positivo al tampone nella giornata di ieri. Per questo il giocatore, che pure risulta negativo ai test, è stato messo a riposo precauzionale dalla società biancoscudata in attesa del secondo giro di test per capire se risulta contagiato o meno. Una vera e propria beffa per il calciatore che si stava preparando, coi compagni, ad affrontare i play off.