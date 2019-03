© foto di Federico Gaetano

Dopo la sconfitta contro l'Imolese e l'addio del presidente Stefano Bandecchi, che ha annunciato la cessione del club pur garantendo di ternerlo in vita fino a fine stagione, Il Messaggero apre con un titolo che non ammette interpretazioni: "Ternana, profondo rosso".

"Di male in peggio. La Ternana, non solo perde in casa 3-0 con l'Imolese, ma subisce quella che probabilmente è la sconfitta più amara e brutta di tutta la stagione. Adesso il presidente Stefamo Bandecchi, contestatissimo a fine gara dai tifosi, dice che è pronto a mollare la società. Il vortice in cui ruota la squadra rossoverde è ancora di quelli pericolosissimi. - si legge ancora sul giornale - La zona play out è sempre più vicina e la situazione a questo punto fa paura. La squadra non c', le altre ci sono e vincono, i punti non arrivano. Il tecnico Fabio Gallo non sa più cosa inventarsi e i tifosi, sempre di meno quelli presenti sugli spalti, non sanno più come arrabbiarsi. Situazione di una tristezza unica".