Il Secolo XIX: "Piacenza-Entella, la partitissima"

Fonte: TuttoC.com

"Piacenza-Entella, la partitissima che può valere la promozione in B": questo il completo titolo che Il Secolo XIX riserva alla pagina dedicata all'Entella, stasera impegnata nel recupero della 9^ giornata di andata sul campo del Piacenza.

Sulla partita: "Se non è una resa dei conti definitiva, poco ci manca. L'Entella nella "tonnara" del Garilli, davanti a quasi ottomila tifosi (questa mattina si saprà se la prefettura della città emiliana darà il via alla vendita di altri sette-ottocento biglietti aprendo un settore dell'impianto chiuso da tempo), si gioca una mano di poker che potrebbe essere decisiva. Lo dovrà fare lontano da casa e con un Piacenza in spinta, che nell'anno del Centenario ha una buona carta per tornare in quel calcio che ha frequentato per anni".