© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Un solo trafiletto riguardante la Serie C sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport e più precisamente sul posticipo del Girone C. Il titolo però non lascia nulla al caso: "Reggina: Drago parte a razzo. Siracusa battuto e fischiato". Anche l'attacco del pezzo sintetizza tutto ciò che c'è da sapere sulla gara: "Una Reggina cinica e sorniona espugna Siracusa: primo sorriso per Drago all’esordio sulla panchina amaranto. Per il Siracusa, fischiato a fine partita, terzo k.o. di fila".

Mentre nell'edizione Sicilia & Calabria c'è l'approfondimento dalla sala stampa: "Siracusa k.o. per 2-0. Gioia Drago al debutto: «Reggina ok». Raciti amaro". Ed è proprio l'allenatore degli aretusei a spiegare brevemente i fischi dei propri sostenitori: "La contestazione finale è il frutto di più partite".