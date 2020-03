Il calcio si ferma! Ecco tutte le partite di Serie C (Girone C) che saranno rinviate

vedi letture

Catanzaro-Bari conclusa pochi minuti fa, sarà l'ultima partita che vedremo per un lungo periodo. Come annunciato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai tempi del coronavirus anche il calcio viene sospeso. Il consiglio FIGC di domani non potrà fare altro che ratificare questa decisione: ecco tutte le partite di Serie C (Girone C) in programma da qui al 3 aprile, destinate inevitabilmente a essere rinviate.

Giornata 31 - 14/15 marzo

Potenza-Monopoli

Sicula Leonzio-Viterbese

Bari-Catania

Casertana-Teramo

Reggina-Avellino

Rende-Catanzaro

Ternana-Vibonese

Paganese-Picerno

Rieti-Cavese

Virtus Francavilla-Bisceglie

Giornata 32 - 21/23 marzo

Vibonese-Bari

Avellino-Catanzaro

Catania-Paganese

Cavese-Sicula Leonzio

Picerno-Ternana

Bisceglie-Teramo

Monopoli-Rende

Reggina-Potenza

Virtus Francavilla-Rieti

Viterbese-Casertana

Giornata 33 - 25/26 marzo

Bari-Bisceglie

Rende-Virtus Francavilla

Rieti-Vibonese

Catanzaro-Cavese

Paganese-Ternana

Potenza-Avellino

Sicula Leonzio-Catania

Teramo-Picerno

Casertana-Reggina

Viterbese-Monopoli

Giornata 34 - 28/30 marzo

Ternana-Teramo

Picerno-Rende

Reggina-Rieti

Virtus Francavilla-Sicula Leonzio

Avellino-Casertana

Bisceglie-Monopoli

Catania-Catanzaro

Cavese-Viterbese

Vibonese-Potenza

Bari-Paganese