Non è un buon periodo per Mauro Zironelli. Dopo lo sfogo al termine della sfida contro l’Arzignano e la convocazione da parte della società in settimana, il tecnico non è riuscito a far svoltare la sua squadra nell’ultimo turno di campionato finendo al centro delle contestazioni dei tifosi che gli imputano di aver avvallato la costruzione della squadra. Una situazione tesa a pochi giorni da due derby importantissimi come quelli contro il Carpi e Reggiana.

La società intanto si interroga, scrive Il Resto del Carlino in edicola, sul da farsi con l’ipotesi di un cambio (ieri sugli spalti c’erano Cevoli e Calori) di guida tecnica che potrebbe dare una scossa anche se non risolvere alla radice i problemi che si trascinano da agosto.