Imolese, Cevoli: "Situazione inaspettata. La squadra? Ha dei problemi ma anche potenzialità"

vedi letture

Nel pomeriggio di ieri l'Imolese ha ufficializzato l'arrivo in panchina di Roberto Cevoli al posto dell'esonerato Gianluca Atzori. Oggi il nuovo tecnico rossoblu ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere di Romagna: "Ci siamo conosciuti e ci siamo piaciuti: questa è una società seria che ha progetti interessanti per il futuro. Questa è una squadra che ha problemi, perché quando cambi due allenatori non puoi non averne, ma ha anche potenzialità: deve e si può salvare. È stata una cosa inaspettata, in pochi giorni ci siamo parlati e abbiamo trovato l’accordo. È stato tutto molto rapido. Questa per me è una grandissima opportunità: è anomalo subentrare in questo modo, ma anche noi stiamo vivendo una situazione particolare, unica cosa che possiamo fare è lavorare preparando quello che sarà il futuro. Ho avuto sensazioni super positive, una società molto giovane nelle varie componenti che però ha già esperienza in queste categorie".