Imolese, Dionisi: "Classifica della Ternana non veritiera"

Il tecnico dell’Imolese Alessio Dionisi ha commentato in conferenza stampa la sfida di domani contro la Ternana: “Sarà una trasferta molto difficile. Troveremo una squadra che a individualità non è seconda a nessuno; in questo momento la classifica non è veritiera per il valore della Ternana. Sappiamo che si tratta di un avversario tra i più forti del campionato e giocheremo nel loro stadio. Dovremo essere bravi a superare i momenti difficili, che ci saranno nell’arco dei 90 minuti, e a sopperire con i valori di squadra ad una differenza importante a livello individuale. Servirà grande coraggio, cercheremo di portare a casa il massimo contro una formazione a caccia di punti per invertire il trend non positivo e andare a caccia dei play-off”, riporta il sito ufficiale del club.