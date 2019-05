Imolese, idea Parravicini per la panchina. Se parte Dionisi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In attesa di giocare la gara di ritorno dei play off contro il Piacenza (l’andata è finita 2-0 per i biancorossi) in casa Imolese si pensa anche al futuro e in particolare alla guida tecnica. L’attuale allenatore Alessio Dionisi ha infatti mercato in Serie B (l’ultima sembrerebbe essere lo Spezia che si è appena separato da Marino) e se dovesse partire il club emiliano non vuole farsi trovare impreparato. Secondo i colleghi de La Gazzetta dello Sport uno dei nomi valutato è quello di Francesco Parravicini della Pro Sesto.