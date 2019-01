Imolese, Lanini: "Siamo riusciti a fare una piccola impresa"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il sito ufficiale del club ha riportato le parole dell’attaccante dell’Imolese Eric Lanini dopo il successo sul Fano: “Il campo aveva patito la neve caduta in settimana ed era molto pesante, ma abbiamo cercato di non snaturarci. Siamo riusciti a fare una piccola impresa, centrando 3 vittorie in una settimana: quella di oggi è una bellissima soddisfazione, che tutto il gruppo si merita. Stiamo mettendo dei tasselli importanti per centrare il nostro obiettivo: sabato andiamo a Pordenone con grande autostima, ma dobbiamo mantenere quell’umiltà che ci ha portato fin qui. Ci tenevo a segnare e a dedicare il gol a mio padre, che è mancato da tempo e che ieri avrebbe compiuto 61 anni”.