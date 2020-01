© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefano Sensi lancia una campagna di beneficenza per Special Olympics Italia Onlus. Sostenendo la raccolta fondi su wishraiser - all'indirizzo www.wishraiser.com/sensi - i fan di Inter e Sensi potranno vincere un viaggio per due persone per Inter-Milan del 9 febbraio, con maglia autografata e dedica, più una cena con lui subito dopo la partita. Le donazioni sosterranno Special Olympics Italia Onlus, attività di organizzazione e promozione di eventi sportivi per persone con disabilità intellettiva.