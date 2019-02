Juve Stabia, Caserta: "Rispetto per il Rende ma nessun timore"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Giuseppe Scialla

Fabio Caserta, allenatore della Juve Stabia, in vista della trasferta di Rende in programma domani, ha dichiarato: "La condizione è buona, siamo riusciti a recuperare un po' tutto l'organico. La settimana è stata buona, saranno tutti disponibili. Non guardo la gara dell'andata. Il Rende ultimamente ha fatto delle buone gare, è stato sfortunato. E' un avversario difficile da affrontare, gioca bene, in modo diverso rispetto ad altre squadre, con un 3-4-3 anche bello da vedere. Noi dobbiamo essere bravi a limitare le loro giocate e fare male quando ci sarà l'occasione. Non puoi mai prevedere la gara. Puoi farti un'idea e prepararla in quel senso. Il terreno di gioco del Rende è piccolo e può mettere in difficoltà le nostre giocate. Dobbiamo però essere bravi a sfruttare le palle gol che ci arriveranno, stando molto attenti. Negro? Un giocatore importante, ha avuto qualche problema fisico, ma in questa categoria fa la differenza. Awua l'anno scorso da noi a gennaio è andato via ma ora è cresciuto molto. Sta facendo benissimo e sono contento per lui. L'anno scorso aveva davanti giocatori pronti per la categoria. Si trova ora in un ambiente dove si sente importante e riesce a dare il meglio di sé. Rispettiamo lui come tutto il Rende, ma cercheremo di fare la nostra gara senza alcun timore".