Ufficiale Juve Stabia, l'ex Reggina De Lillo nominato vicepresidente

vedi letture

È con una nota ufficiale che la "Juve Stabia, prima in classifica nel girone C della Serie C, fa sapere di pensare al futuro, ampliando il proprio organico con dirigenti e persone di grande spessore. Si comunica che, accanto al Vice Presidente Vincenzo D’Elia, si aggiunge anche la figura di Vice Presidente di Fabio De Lillo, personaggio di spicco del mondo politico e imprenditoriale romano, stimatissimo imprenditore, nonché già General Manager con responsabilità nei rapporti presso le istituzioni sportive: Coni, Federcalcio, Covisoc, Lega C e Lega B, oltre ad aver rappresentato la Reggina 1914 in tutte le Assemblea di Lega ed essere stato Amministratore Unico della stessa società sportiva.

Un grande benvenuto alla nuova, prestigiosa, figura dirigenziale che ci darà una grande mano per il presente e per il futuro".