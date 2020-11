Juve Stabia, Langella furioso: "Partita falsata, ci hanno negato due rigori netti"

È un Andrea Langella, presidente della Juve Stabia, furioso quello che si presenta in conferenza stampa dopo la gara casalinga persa contro il Palermo. Il numero uno gialloblù infatti recrimina per due rigori non concessi e non usa mezzi termini: “Sono molto arrabbiato per una partita che ritengo falsata sotto una serie di profili. Innanzitutto voglio fare un appello al sistema arbitrale, se iniziamo il campionato con questo andamento non andremo da nessuna parte. Pretendiamo rispetto, poiché siamo un grande club che onora tasse e contributi.- continua Langella come riporta Mediagol.com - Non è possibile, che una squadra che ha tirato due volte in porta ci segni due gol e a noi vengano negati due rigori dopo aver tirato 24 volte in porta. Non uno, ben due rigori netti che tutti hanno visto”.