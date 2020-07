Juve U23, la Coppa Italia Serie C arriva al Tempio dei Trofei dello Juventus Museum

Una nuova ospite per il Tempio dei Trofei dello Juventus Museum: la Coppa Italia di Serie C, che la Juventus Under 23, allora guidata da Fabio Pecchia, ha vinto lo scorso 27 giugno, battendo la Ternana nella finalissima che si è disputata a Cesena.

Il trofeo, primo successo della nuova formazione bianconera, nata solo due anni fa, è stato consegnato al presidente dello Juventus Museum Paolo Garimberti da Luca Coccolo, Simone Muratore e Luca Zanimacchia, alla presenza di Federico Cherubini, Head of Technical Areas di Juventus.