Juve U23-Monza, salta la diretta Rai: gara in differita

Fonte: Ufficio Stampa Lega Pro

© foto di Andrea Rosito

GARA JUVENTUS U23 - MONZA DEL 30 SETTEMBRE 2019 - RAISPORT

Si rende noto, a parziale modifica di cui al Com. Uff. n.1/DIV del 02.08.2019, che la gara indicata in oggetto LUNEDI’ 30 SETTEMBRE 2019, Stadio “Giuseppe Moccagatta”, Alessandria, con inizio alle ore 20,45, verrà trasmessa in differita da RAI SPORT alle ore 24.15.