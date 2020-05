Juve U23, stagione finita e retrogusto amaro: per Pecchia ancora una coppa sfumata

Giunge ai titoli di coda la stagione della Juventus Under 23, che milita nel campionato di Serie C. La Seconda Squadra bianconera era in corsa per i play off e soprattutto in finale di Coppa Italia: una doppia sfida che avrebbe certamente dato l’opportunità ai giovani di fare un’esperienza unica. Non resta che fare un bilancio relativo della stagione incompleta, soprattutto perché a gennaio c’era stata una vera e propria rivoluzione nel reparto avanzato e molti dei giovani in rosa sembravano pronti per esplodere nell’ultima parte della stagione. Restano i buoni segnali di crescita di tanti giovani del vivaio e gli esordi tra i professionisti di tanti Primavera che avranno ancora tante occasioni per mettersi in mostra. A mister Fabio Pecchia, invece, resterà probabilmente il retrogusto amaro della Coppa Italia che anche sette anni fa non era riuscito a sollevare alla guida del Latina perché esonerato prima della gara di ritorno del doppio match con il Viareggio.