Juventus U23, blindato il capitano: il rinnovo di Alcibiade è un segnale per il futuro

Tempo di rinnovi nella Juventus Under 23. Il prolungamento del contratto del capitano Raffaele Alcibiade fino al 2021 è un segnale forte in chiave futura. Il centrale difensivo è stato uno dei riferimenti Over del progetto Seconda Squadra sin dalla prima ora, espressione di un settore giovanile che lo ha formato e garanzia per le tante esperienze fatte in giro per l’Italia e all’estero. Tante le società che avevano fatto squillare il telefono dell’entourage del giocatore a gennaio, il diretto interessato però non ha mai preso in considerazione la possibilità di andar via: la sua missione in bianconero lo esalta fin troppo.