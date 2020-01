Juventus U23, Brunori e Marchi per l'attacco in attesa di Marques

© foto di Federico Gaetano

La Juventus Under 23 si rifà il look in attacco. E dopo la cessione di Mota Carvalho al Monza, alla quale seguiranno con ogni probabilità quelle di Lanini e Beltrame, è pronta a mettere a segno i primi colpi in entrata. Tra gli Over, nello specifico, saranno presto a disposizione di mister Fabio Pecchia Brunori (proveniente dal Pescara) e Marchi (dal Monza), in via di definizione nelle prossime ore. Per il ruolo di punta centrale, invece, i bianconeri hanno individuato da tempo Marques del Barcellona, che dovrebbe raggiungere Torino a seguito di uno scambio con Pereira, attualmente in prestito al Digione: fumata bianca attesa nei prossimi giorni.