Juventus U23, partitella in famiglia a Vinovo: in campo anche Parodi e Zanandrea

Partitella in famiglia a Vinovo per la Juventus Under 23 che prepara la finale di Coppa Italia di Serie C contro la Ternana. Agli ordini di mister Fabio Pecchia, sono tornati al lavoro anche Zanandrea e Parodi, entrambi di rientro da lunghi infortuni. I due difensori hanno ripreso a lavorare sul campo e bruciano le tappe per tornare presto protagonisti. Domani giorno di riposo per la Seconda Squadra bianconera che riprenderà gli allenamenti martedì.