Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Buone notizie per mister Fabio Pecchia in vista del match di domenica contro il Gozzano, in casa Juventus Under 23. Da oggi sono rientrati in gruppo il portiere Leonardo Loria, il difensore Raffaele Alcibiade e il centrocampista Luca Clemenza: tre elementi che potranno certamente tornare utili alla ripresa del campionato, dopo il rinvio del match contro l’Alessandria. L’esperienza di Alcibiade (dopo qualche settimana di stop) e la qualità di Clemenza possono certamente alzare il livello degli Under 23 juventini.