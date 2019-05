L'ultima di Berrettoni: titolare per regalare la Supercoppa al Pordenone

© foto di Federico Gaetano

Titolare in attacco, con la fascia al braccio, e il sogno di chiudere con un altro successo la propria esperienza al Pordenone da calciatore e la propria carriera. Questa sera Emanuele Berrettoni, trequartista classe ‘81, contro la Juve Stabia al Bottecchia giocherà la sua ultima partita prima di appendere le scarpette al chiodo e punta a chiudere alla grande regalando ai neroverdi friulani la Supercoppa di Serie C. Chi vincerà questa sera infatti potrà alzare al cielo il trofeo scavalcando la Virtus Entella, che ha già giocato entrambe le sue gare, mentre in caso di parità – e conseguente arrivo a pari punti di tutte e tre le contendenti – si procederà al conteggio delle reti segnate nel girone di Supercoppa con i neroverdi che non avrebbero chance di vittoria visto che sia Entella sia Juve Stabia hanno già segnato due reti a testa, mentre il Pordenone è fermo zero.