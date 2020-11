La parabola del figliol prodigo: Ragatzu torna a casa. Oggi è atteso a Olbia

vedi letture

Il Brescia monitorava, l'Arezzo temporeggiava al netto della grande offerta, il Modena era alla finestra... l'Olbia ha calato il colpo.

Il grande ritorno, la parabola del figliol prodigo, chiamatela come volete: ma oggi in Gallura pare essere arrivato il grande giorno, Daniele Ragatzu, il bad boy della Sardegna, tornerà a vestire la maglia dei bianchi.

Svincolato dopo l'esperienza al Cagliari, il classe '91 era ovviamente al centro di innumerevoli rumors di mercato: classe pura, uno che la Serie A avrebbe potuto giocarla a occhi chiusi, ma le situazioni, le contingenze della vita, hanno portato a un destino diverso per l'estroso attaccante, che adesso deve nuovamente ripartire dalla C. Inutile però recriminare contro la sorte o contro gli astri o contro altro, occorre solo rimettersi in gioco.

Da li, dalla sua Sardegna che non avrebbe voluto lasciare, dalla squadra dove ha saputo divenire re. L'Olbia lo riprende a braccia aperte.