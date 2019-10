Ci sono le categorie per il valore di ogni singolo calciatore e allenatore. Il Lecco ha deciso di cambiare in panchina e la Famiglia Di Nunno solleva dall'incarico Marco Gaburro. Ennesima delusione per l'allenatore che con la serie C non ha un grande feeling. Due campionati vinti in serie D, prima a Gozzano e poi a Lecco, ma con la soluzione troppo semplice di aver vinto (soprattutto a Lecco) con una squadra costata un occhio della testa a Di Nunno, con la quale avrebbero vinto in molti. Al primo vero esame Gaburro è stato bocciato ed esonerato. A Gozzano, invece, non fu neanche preso in considerazione per la conferma e i piemontesi si salvarono con Soda in panchina. Una disfatta annunciata e una piazza tradita da quello che consideravano il salvatore della Patria. Numeri da retrocessione, squadra senza gioco e rapporto con lo spogliatoio ai minimi storici. Un cambio inevitabile e ora un anno di pausa, sperando in una prossima chiamata in D da qualche club che vorrà spendere un patrimonio per provare l'assalto alla categoria superiore.