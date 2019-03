Lega Pro, oggi il Direttivo: istituito Centro Studi. Brunelli consigliere

© foto di Andrea Rosito

Si è tenuto oggi il Direttivo di Lega Pro, nel corso del quale è stato istituito il Centro Studi Lega Pro, che sarà coordinato dal Prof. Paolo Del Bene, direttore Area Sport della Luiss. Seguirà, in particolare, il progetto “verso la sostenibilità della Lega Pro” che prevede strategie di sviluppo di un percorso che evidenzia e valorizza il valore condiviso della Lega Pro e dei suoi club.

“Il Centro Studi – dichiara Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro- si inserisce nel percorso di promozione e tutela di progetti in ambito sportivo e sociale e lavorerà sulla certificazione etica per la definizione di uno standard etico specifico Lega Pro”.

Il Direttivo ha dato mandato a Italia Camp, associazione specializzata nell’area dell’ innovazione sociale, di effettuare la valutazione d’impatto e il bilancio sociale della Lega Pro che misuri il ruolo della stessa Lega nel contesto nazionale ed europeo.

Si propone di valorizzare l’impatto della Lega Pro come ente di coordinamento e promotore di cambiamento sul territorio.

E’ stato, inoltre, cooptato Alessandro Brunelli, Presidente Ravenna Calcio, come consigliere del Direttivo di Lega Pro in sostituzione di Stefano Ranucci (dimissionario).

Infine, il Direttivo ha convocato l’Assemblea dei Club per lunedì 15 aprile.

Al termine dei lavori, Francesco Ghirelli ha affermato:” E’ stato un confronto proficuo e partecipato su temi centrali per la mission della Lega Pro: in particolare sui progetti di valorizzazione dei giovani, sul calcio femminile, sulle seconde squadre e sull’impiantistica sportiva”.