Legnago, Perna: "Il Covid-19 sembra ci tolga i sogni da bambini. Ma dobbiamo star tranquilli"

vedi letture

Dalle colonne de L'Arena, è intervenuto il difensore del Legnago Armando Perna, divenuto ormai uomo squadra: con il Covid-19 che ha falcidiato buona parte della rosa, spetta a lui andare a far la spesa per i compagni in isolamento: "Siamo forti, ne usciremo. Tutti insieme, come una squadra vera. Non sarà certo il virus a fermarci. Sto facendo il fratello maggiore di tutti. Ci sono ragazzi che hanno anche vent’anni meno di me. Vanno rassicurati. Questo è il momento di starsene tranquilli".

Poi va nel dettaglio: "Un giorno, prima della partita di Fano, ci stavamo allenando in dodici o tredici quando è arrivato il segretario ordinando ad altri cinque di lasciare subito il campo perché positivi. Abbiamo finito con una partitella quattro contro quattro. Triste per una squadra di professionisti. Mi è venuto a mancare all’improvviso il gioco. Il mio sogno fin da bambino. Una passione, ma anche il nostro lavoro".

C'è poi una nota sul campionato: "Le partite fatte finora dimostrano che siamo solidi, anche se il Matelica ci ha detto chiaro e tondo che noi non possiamo permetterci mai di rallentare. Vero, c’erano due o tre dei nostri che non stavano affatto bene come avrebbero confermato i successivi tamponi. Ma in ogni caso dovevamo fare di più. La corsa e la lotta devono accompagnarci fino alla fine della stagione, altrimenti diventa tutto più complicato. Ci aspetteranno periodi di partite una dietro l’altra, ma sapremo affrontarle come si deve. Adesso è importante curarsi ma anche non bloccarci del tutto. Non sarà il Covid a rallentarci. La società ci è vicina, lo staff anche. E questa tempesta non farà altro che rendere il gruppo ancora più unito".