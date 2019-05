Legrottaglie apre al Bari: "Mi piacerebbe tornare da dirigente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicola Legrottaglie, ex giocatore della Nazionale e della Juventus, ha parlato del Bari e di una possibile entrata nel club dei galletti neorpromosso in C. “Ho sempre seguito il Bari, anche in D, a distanza. Ora l’inferno è alle spalle e spero che questa brutta caduta sia servita a tutto l’ambiente. Cornacchini è stato bravo, nulla si vince con facilità. In Serie C, tirerà fuori la sua idea di gioco. E’ una categoria in cui si può far fare calcio, ci sono tutte le premesse affinché venga fuori un campionato avvincente”. Sul futuro. “Un giorno tornerò a Bari, voglio crederci. Questo potrebbe essere il momento buono. Magari nelle vesti di dirigente, affiancato da qualcuno più esperto di me”, riporta TuttoC.com.