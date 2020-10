Livorno, Bobb e Castellana subito. A gennaio assalto a Caso del Genoa

Il Livorno in attesa di tesserare Mazzarani, Gemignani, Stancampiano, che da settimane si allenano col gruppo, guarda ad altri due giocatori svincolati per rinforzare la rosa a disposizione di Dal Canto. Secondo i colleghi di Tuttoc.com i labronici avrebbero messo nel mirino Yusupha Bobb, ex Cuneo, per il centrocampo e Alessandro Castellana, ex Piacenza, per la difesa. Per gennaio invece il nome caldo è quello dell’attaccante Giuseppe Caso del Genoa.