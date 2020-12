Livorno, il Gruppo Carrano non paga e i gli altri soci vogliono estrometterlo

Si profila un altro ribaltone in casa Livorno. Come riporta Il Tirreno, infatti, il Gruppo Carrano che fa capo al presidente Giorgio Heller è finito in minoranza con il suo 34% rispetto al resto dei soci. Anzi, Sicrea ha deciso di riprendersi le quote cedute a Carrano ma che ancora non sono state pagate. Decisione della quale verrà informata anche la FIGC nella giornata di oggi.

La volontà degli altri soci a capo del club labronico (Silvio Aimo, Aldo Spinelli e Navarra su tutti) è dunque quella di chiedere l'uscita del Gruppo Carrano: un'operazione questa che se non avviata in maniera autonoma dal soggetto direttamente interessato richiede circa un mese di tempo. Un periodo che il Livorno non si può permettere dato che se entro il 16 non viene confermato il pagamento di tutte le varie spettanze il club toscano è fuori dalla Serie C.