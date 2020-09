Livorno, il retroscena: Navarra si dimette ma poi ci ripensa. Nitti, invece, lascia davvero

vedi letture

Alle 17:00 il Livorno scenderà in campo per la sfida di Coppa Italia contro la Pro Patria, ma intanto che la truppa di Alessandro Dal Canto battaglierà sul rettangolo fuori, i soci del nuovo CdA battaglieranno fuori.

La riunione di ieri è stata piuttosto accesa, e adesso, come riferisce amaranta.it, emerge che il presidente Rossettano Navarra, che detiene solo il 20% delle quote, avesse rassegnato le dimissioni, salvo poi ripensarci nella notte e confermarsi nel ruolo che gli è stato assegnato: sono attese per oggi delle sue dichiarazioni ufficiali. Ma non finisce qui. Se da un lato Navarra è rimasto al suo posto, dall'altro, come riportato da livornolive.it, Emiliano Nitti si è dimesso da membro del Consiglio di Amministrazione: il legale milanese è legata alla Banca Cerea, e probabilmente la scelta è nata dalla situazione che si è creata.