Livorno, un CdA di fuoco: ma niente è stato scelto. E la squadra oggi scende in campo

Quello che ieri poteva sembrare il giorno della svolta, è stato solo il giorno di caos sommato al caos. Il CdA del Livorno, infatti, si è svolto in un clima teso, che ha portato ad altre tensioni tra i soci, soprattutto per quel che concerne l'organigramma: Banca Cerea, come noto, ha affidato a Raffaele Rubino la poltrona del DS, mentre l'attuale presidente Rossettano Navarra, che detiene però solo il 20% delle quote, ha richiamato in amaranto Vittorio Cozzella.

Creando una confusione culminata con l'affaire Di Gennaro.

Intanto la squadra quest'oggi esordirà in Coppa Italia: da capire chi saranno gli elementi facenti effettivamente parte della rosa.

La mattinata si rivelerà intensa, ulteriori novità sono attese dopo pranzo.