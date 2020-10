Livorno, pronto un nuovo ribaltone. Heller verso la presidenza del club

vedi letture

In casa Livorno la situazione resta sempre molto complessa a livello societario. L’attuale presidente Rosettano Navarra infatti non ha esercitato il diritto di prelazione per il 34% delle quote cedute dal gruppo Sicrea a quello Carrano e ora rischia di perdere il ruolo di numero uno dei labronici non detenendo la maggioranza delle azioni. Il nuovo gruppo infatti con l’appoggio dichiarato del socio Aimo (che detiene il 18% delle quote) avrà infatti il 52% delle azioni e potrà decidere i nuovi vertici societari. In pole per il ruolo di presidente c’è Giorgio Heller che porterebbe con sé Raffaele Rubino come direttore sportivo. Lo riferisce Iivorno24.com.