Livorno, urgono fondi: c'è il rischio penalizzazione per il club amaranto

Un Livorno sempre più in crisi a livello organizzativo e di soci, un Livorno che entro oggi, però, dovrà adempiere agli obblighi federali. Come infatti evidenzia Il Tirreno - ed. Livorno", entro oggi servono almeno 600mila euro, poiché si è giunti alla scadenza di stipendi e contributi, e in più in più manca 1 milione di fideiussione e c'è il rischio F24. Situazione, questa, che potrebbe portata alla penalizzazione per il club amaranto.