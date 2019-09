© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista Luca Rigoni ha postato sul proprio profilo Instagram una foto di lui, ritratto di spalle, con la maglia biancorossa del Vicenza sugli spalti dello stadio Menti: "Potrei scrivere tante cose in questo momento ma forse la più appropriata è quella continua a ronzarmi in testa .. SONO TORNATO A CASA. - si legge nel post -Farò di tutto per riportare il mio LR Vicenza dove merita !!! Ringrazio la proprietà Renzo Rosso, Stefano Rosso, il direttore Bedin, il direttore Magalini e mister Di Carlo per il mio ritorno".