Lucchese, Langella: "Plauso ai ragazzi per quello che stanno facendo"

La Lucchese torna a vincere a distanza di un mese dall'ultimo successo ottenuto il 20 febbraio sul campo del Cuneo, i rossoneri superano nella gara giocata questo pomeriggio al "Porta Elisa" la Pro Patria per 3-1 . Al termine della gara si è presentato il tecnico Giovanni Langella in sala stampa, il quale come noto sostituisce lo squalificato Giancarlo Favarin. Ecco la sua disamina ai taccuini dei colleghi della gazzettalucchese.it:

"Ci voleva questa vittoria per tutte le persone che ci stanno vicino e contro una squadra ostica, i ragazzi sono andati anche oltre. Per loro un plauso per quanto stanno facendo. Siamo partiti bene con il gol, poi ci siamo abbassati e hanno iniziato a buttare palloni, dovevamo stare più alti per evitare i loro rilanci. Sapevano delle difficoltà e abbiamo provato a ovviare con i cambi di moduli, forse è una delle più difficili partite fatte, poi ha inciso il primo caldo".

Riguardo ai cambi di formazione e alla prestazione di De Feo da subentrato, questo è il suo giudizio:"Dobbiamo tenere tutti sulla corda, anche in previsione di eventuali appendici al campionato. Ora abbiamo una partita delicata a Chiavari. Lo abbiamo sempre detto è importantissimo se sta bene, quando sarà al top ci farà fare la differenza. E' un ragazzo molto sensibile, gli stiamo tutti vicini, mi auguro sia l'inizio"