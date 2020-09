Martinelli deve interrompere l’attività agonistica. Il Palermo: "Ci stringiamo tutti attorno a lui"

Il Palermo ha annunciato sui propri canali ufficiali che il centrocampista Alessandro Martinelli deve interrompere la propria attività agonistica dopo gli esami medici approfonditi a cui si è sottoposto nei giorni scorsi. “In questo momento difficile non ci resta che stringerci tutti attorno a lui, protagonista di tante battaglie, leader in campo e fuori. - scrive il club siciliano in un tweet manifestando vicinanza al calciatore - E non solo per quella fascia gialla al braccio, ma per il suo cuore di uomo straordinario. Un abbraccio, Ale. Forza!”.