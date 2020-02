vedi letture

Matarrese: "Nella gestione del Bari devono esserci i baresi, non solo i napoletani"

Dalle colonne del Tuttosport, ha parlato l’attuale membro onorario della Fifa e della Uefa Antonio Matarrese, che ha detto la sua sul momento attuale del Bari, gestito dalla sua famiglia prima del fallimento del 2014: "Continuo a guardarlo, con ansia e con un po’ di tristezza, perché avrei voluto vedere dei baresi nella gestione della società. Finora ho visto solo illustri personaggi del calcio nazionale ma nella gestione devono esserci i baresi e non solo i napoletani (i De Laurentiis, ndr). Io sono nato biancorosso, sono consapevole di essere arrivato così in alto grazie al Bari… Ancora oggi mi emoziono ma provo anche tanta rabbia. Una volta soffrivo fino all’ultimo minuto; quando le cose non andavano bene non dormivo la notte. Adesso che siano altri a non dormire".