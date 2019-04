Mezavilla, riscoprirsi eroe. Caserta e la macchina perfetta Juve Stabia

© foto di Federico Gaetano

Adriano Mezavilla, trentasei anni, è arrivato a Castellamare di Stabia da svincolato. E' nato a Maringà, Brasile, ma dal diciassette anni vive in Italia. Gioca in Italia. E' il figliol prodigo della Juve Stabia, l'eroe della formazione campana. E' lui ad aver segnato il gol promozione, il 2-1 decisivo oggi contro la Vibonese. E' l'uomo copertina di oggi ma quello della stagione non può che essere Fabio Caserta. Un allenatore giovane, che ha fatto un breve ma significativo percorso finora tutto in casa delle Vespe. E' lui l'uomo che ha fatto esplodere oggi di gioia il Menti, quello che col suo 4-3-3 ha vinto lo scontro diretto contro il Trapani, quello che ha guidato la Juve Stabia verso un miracolo. Lo definiscono predestinato, lui che in Campania ha appeso le scarpette al chiodo nel 2016 e che dopo una stagione da vice, è da settantotto partite alla guida della Juve Stabia. Un percorso giovane ma con un grande successo già in archivio.