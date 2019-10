Modena, colloquio Zironelli-dirigenza dopo lo sfogo di domenica

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena nella giornata di domani la società terrà a rapporto il tecnico Mauro Zironelli per analizzare a freddo la situazione dopo lo sfogo dell’allenatore a seguito della gara contro l’Arzignano. La dirigenza vuole capire se si è creata una spaccatura fra la squadra e il suo allenatore e nel caso cercare una soluzione non volendo mettere in discussione il progetto tecnico avviato in estate.