Modena, Gagno: "Vogliamo i play off per giocarcela. Futuro? Mi piacerebbe restare qui"

Il portiere del Modena Riccardo Gagno intervistato da Trc ha spiegato di credere nella conquista di un posto nei play off puntando il mirino alle due gare interne contro Sudtirol e Arzignano: “Stiamo passando un periodo non positivo. Contro la Sambenedettese abbiamo ottenuto la vittoria e fatto vedere anche cose buone, mentre a Rimini è mancata la determinazione giusta per fare risultato e la prestazione è stata negativa. Il nostro obiettivo è entrare nei play off con un buon piazzamento e cercare di giocarcela al massimo. - riporta Parlandodisport.it - Futuro? Sono in prestito dalla Ternana, ma mi piacerebbe restare a Modena. Ma al momento non so nulla”.