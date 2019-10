Modena, Sghedoni: "Tosi da noi ha sbagliato tutto. A Reggio ci ha preso"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il patron del Modena Romano Sghedoni ha parlato ieri sera nel corso di una serata soffermandosi sia sullo sfogo del tecnico Zironelli dopo il pari con l’Arzignano sia delle sfide con Carpi e Reggiana: “Lo sfogo del mister è una piccola cosa, sicuramente non me l’aspettato, ma non bisogna farne una tragedia. Da un certo punto di vista mi ha fatto anche piacere visto che vuol dire che è affezionato al Modena e ci tiene. Siamo in linea con gli obiettivi, ma lunedì sera non possiamo sbagliare. - continua Sghedoni come riporta la Gazzetta di Modena - Derby? Il Carpi, quest’estate, sembrava spappolato ed invece sta facendo bene ed è la prova che Bonacini è bravo. Reggiana? Tosi, da noi, l’anno scorso aveva sbgliato tutto e invece quest’anno ci ha preso. Gli faccio i miei sinceri complimenti”.