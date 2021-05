Modena, Sghedoni saluta con una lettera: "Questo tempo resterà sempre con me"

L'ex patron del Modena Romano Sghedoni con una lettera aperta pubblicata sui social del club ha voluto salutare la piazza, i tifosi e i giocatori per questi anni vissuti insieme:

"Carissimo,

già nell’inizio della mia avventura al Modena FC nel 2018 sapevo che prima o poi avrei dovuto lasciare il testimone, la mia età anagrafica me lo impone. Questo momento è arrivato. Voglio ringraziarti per questo tempo passato insieme, per la tua dedizione, il tuo impegno e soprattutto la tua umanità, che rimarrà per sempre con me. A te auguro il meglio. A te dico ancora una volta Grazie”.