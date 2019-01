Secondo quanto riportato da Tuttocalciopuglia.com il Monopoli sarebbe pronto a sfidare il Catanzaro per il centravanti classe ‘96 Andrea Bianchimano. Il calciatore attualmente è in forza al Perugia dove però ha trovato poco spazio (6 presenze per un totale di 113 minuti) e potrebbe scendere di categoria per trovare maggiore spazio e riallacciare il filo con quanto fatto un anno fa a Reggio Calabria (9 reti in 25 presenze). L’alternativa a Bianchimano potrebbe essere Filippo Scardina, classe ‘92, già cercato la scorsa estate e che ora potrebbe arrivare vista la grave situazione economica che sta affrontando il Pro Piacenza titolare del cartellino.