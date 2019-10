Nella lunga intervista rilasciata da Cristian Brocchi a La Gazzetta dello Sport c’è spazio anche per le regole imposte da Berlusconi ai giocatori del Monza (“capelli corti, niente barba e tatuaggi”). “Non bisogna esagerare, io gli ho detto subito che avevo il tatuaggio della Champions 2003. - spiega Brocchi bocciando poi due calciatori – Nainggolan? Direi che da noi non può giocare, così come Moscardelli. Serve misura, i miei giocatori hanno la faccia pulita, da bravi ragazzi”.