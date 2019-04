Il direttore sportivo del Monza Filippo Antonelli Agomeri ai microfoni di Monza-news.it ha parlato dell’arrivo dell’attaccante Raffaele Palladino spiegando che il calciatore potrà essere utilizzato solo in Coppa Italia e successivamente nei play off: “ Questa è una società ambiziosa, c'era l'opportunità di tesserarlo entro il 31 marzo ed è stato fatto. Sappiamo che al momento possiamo utilizzarlo solo in Coppa Italia ed eventualmente nei play off se prenderà il posto di un over. Al momento si è messo a disposizione del mister e metterà a disposizione di tutti noi la sua grande esperienza. - continua il ds biancorosso -Questo campionato è stato per certi versi entusiasmanti, penso al cambio di proprietà che ha portato a cambiare certi obiettivi e a cullare un sogno. Secondo posto? Possiamo provarci, il campionato è molto equilibrato, Triestina e Feralpisalò nemmeno hanno vinto nell'ultimo turno e ci sono cinque partite da qui alla fine da giocare al massimo”.