Monza, Galliani: "Impensabile tagliare tutti gli stipendi allo stesso modo"

Intervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha parlato del taglio degli stipendi dei giocatori spiegando che non si può procedere allo stesso modo per tutte le leghe o le realtà calcistiche: "In Serie C il 70% dei calciatori guadagna meno di 50mila euro lordi l'anno, è impensabile lavorare allo stesso modo per tutte le realtà del nostro calcio. - continua Galliani - Al Monza abbiamo tagliato il 50% dello stipendio solo ai giocatori e all'allenatore della prima squadra, che hanno accettato dopo un minuto. Non è stato applicato lo stesso al massaggiatore o a chi avrebbe avuto problemi a fare la spesa. Gli altri settori non sono stati toccati".