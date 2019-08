Monza superstar a Benevento. I brianzoli scaldano i motori

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Fare quattro gol a Benevento contro una squadra così forte è molto bello, soprattutto contro una squadra forte e in trasferta. Mi ha fatto più piacere vedere la squadra giocare senza timore, tenendo botta e soffrendo quando si doveva. Non è stato così facile spuntarla, siamo stati bravi a sfruttare dei loro errori e a sfruttare le nostre qualità. Dobbiamo essere felici per aver intrapreso la strada giusta anche se è ancora lunga": parola di mister Cristian Brocchi (riprese da monza-news.it), dopo che il suo Monza ha battuto il Benevento nel secondo turno di Coppa Italia.

Cosa ha funzionato - Verrebbe da dire che tutto, nel match, ha funzionato, al netto di qualche possibile e comprensibile sbavatura. La difesa si è mossa bene in fase di copertura e ha supportato alla perfezione lo sviluppo del gioco, al quale hanno contribuito in modo sostanziale anche Iocolano e Chiricò che, al netto di colpi di genio, hanno lavorato benissimo sugli spazi; per l'attacco è stato un gioco da ragazzi completare l'opera. Decisivo in svariate circostanze anche il portiere Lamanna.

Adesso la Fiorentina, poi il campionato - Con la vittoria nel Sannio, il Monza si è regalato il terzo turno con la Fiorentina. Si avvicina però anche il campionato, e la vittoria in Coppa, al di là di come potrà andare in Toscana, è stata determinante per dare consapevolezza alla formazione biancorossa, che, accontentando mister Brocchi, ha dimostrato di potersela giocare a viso aperto contro tutti. La propositività che Brocchi cercava si è palesata, e l'essersi misurati contro una formazione di B - ciò a cui ambisce il Monza - è stata la ciliegina sulla torta.